Erste Schätzungen: Valley National Bancorp (VNB) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Valley National Bancorp (VNB) wird voraussichtlich am 23.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,275 USD gegenüber 0,180 USD im Vorjahresquartal.

Valley National Bancorp (VNB) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 532,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 36,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 838,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD im Vergleich zu 1,01 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 2,26 Milliarden USD, gegenüber 3,49 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at