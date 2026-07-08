Erste Schätzungen: Valley National Bancorp (VNB) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Valley National Bancorp (VNB) wird voraussichtlich am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,306 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Valley National Bancorp (VNB) 0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten eine Verringerung von 35,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 556,9 Millionen USD gegenüber 867,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,28 USD, gegenüber 1,01 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 2,27 Milliarden USD im Vergleich zu 3,49 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at