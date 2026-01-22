Valmet Aktie
Erste Schätzungen: Valmet gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Valmet äußert sich voraussichtlich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,718 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 35,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,530 EUR erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll Valmet nach den Prognosen von 8 Analysten 1,54 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,53 Milliarden EUR umgesetzt worden.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,52 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 5,26 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 5,36 Milliarden EUR waren.
