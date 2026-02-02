Valmont Industries Aktie

Valmont Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858096 / ISIN: US9202531011

02.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Valmont Industries legt Quartalsergebnis vor

Valmont Industries wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,96 USD. Dies würde einem Zuwachs von 29,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Valmont Industries 3,84 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,04 Milliarden USD – ein Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Valmont Industries 1,04 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 19,15 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 17,19 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 4,11 Milliarden USD, gegenüber 4,08 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

