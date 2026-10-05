Valmont Industries Aktie

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WKN: 858096 / ISIN: US9202531011

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05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Valmont Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Valmont Industries wird voraussichtlich am 20.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 5,73 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Valmont Industries 4,98 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,12 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 6,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,05 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 23,10 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,79 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 4,37 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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