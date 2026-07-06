Valmont Industries Aktie

Valmont Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858096 / ISIN: US9202531011

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06.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Valmont Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Valmont Industries wird voraussichtlich am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 5,80 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,12 Prozent auf 1,09 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 22,84 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,79 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 4,31 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,10 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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