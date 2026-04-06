Valmont Industries Aktie

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WKN: 858096 / ISIN: US9202531011

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06.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Valmont Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Valmont Industries wird voraussichtlich am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,73 USD. Dies würde einem Zuwachs von 9,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Valmont Industries 4,32 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Valmont Industries in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 995,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 969,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,97 USD, während im vorherigen Jahr noch 16,79 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,29 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,10 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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