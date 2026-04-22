Valneva Aktie
WKN DE: A0MVJZ / ISIN: FR0004056851
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Valneva präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Valneva wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,070 EUR. Das entspräche einem Verlust von 16,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,060 EUR erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 44,9 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 8,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,2 Millionen EUR in den Büchern standen.
Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,406 EUR, gegenüber -0,680 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 165,6 Millionen EUR im Vergleich zu 174,7 Millionen EUR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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