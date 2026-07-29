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WKN DE: A3CPD1 / ISIN: US92025Y1038

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29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Valneva SE (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor

Valneva SE (spons ADRs) wird voraussichtlich am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,189 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,160 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Valneva SE (spons ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 43,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 19,93 Prozent verringert.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,905 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,530 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 176,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 197,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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