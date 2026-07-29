Valneva Aktie
WKN DE: A3CPD1 / ISIN: US92025Y1038
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29.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Valneva SE (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor
Valneva SE (spons ADRs) wird voraussichtlich am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,189 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,160 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Valneva SE (spons ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 43,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 19,93 Prozent verringert.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,905 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,530 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 176,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 197,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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