09.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Valneva SE (spons ADRs) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Valneva SE (spons ADRs) wird sich voraussichtlich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,196 USD. Das entspräche einem Gewinn von 67,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,610 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 43,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 27,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,036 USD je Aktie, gegenüber -1,530 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 173,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 197,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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