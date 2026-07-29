Erste Schätzungen: Valneva zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Valneva öffnet voraussichtlich am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,081 EUR gegenüber -0,070 EUR im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 21,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 48,3 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Valneva für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 37,7 Millionen EUR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,388 EUR, während im vorherigen Jahr noch -0,680 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 152,2 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 174,7 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at