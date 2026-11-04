Valvoline Aktie
WKN DE: A2ARFC / ISIN: US92047W1018
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04.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Valvoline stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Valvoline wird voraussichtlich am 19.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,420 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Valvoline ein EPS von 0,200 USD je Aktie vermeldet.
14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 25,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 453,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 568,6 Millionen USD aus.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie, gegenüber 1,64 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 2,08 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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