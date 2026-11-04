Valvoline Aktie

Valvoline ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ARFC / ISIN: US92047W1018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Valvoline stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Valvoline wird voraussichtlich am 19.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,420 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Valvoline ein EPS von 0,200 USD je Aktie vermeldet.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 25,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 453,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 568,6 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie, gegenüber 1,64 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 2,08 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Valvoline Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Valvoline Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Valvoline Inc 32,00 0,00% Valvoline Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise sinken weiter: ATX dreht ins Plus -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es zum Start leicht abwärts. Beim DAX sind Gewinne zu sehen. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen