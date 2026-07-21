Erste Schätzungen: Valvoline zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Valvoline wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 0,498 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,440 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 541,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 23,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 439,0 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,64 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,06 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,71 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at