Var Energi ASA Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3DEH5 / ISIN: NO0011202772

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07.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Var Energi ASA Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Var Energi ASA Registered wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,100 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,67 NOK je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 2,59 Milliarden USD für Var Energi ASA Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 20,29 Milliarden NOK erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,485 USD, gegenüber 2,99 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 10,75 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 82,72 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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