WKN DE: A3DEH5 / ISIN: NO0011202772

Erste Schätzungen: Var Energi ASA Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Var Energi ASA Registered wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,081 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,840 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 12 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 2,38 Milliarden USD betragen, verglichen mit 18,32 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,360 USD im Vergleich zu 1,08 NOK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 8,34 Milliarden USD, gegenüber 79,29 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

