Erste Schätzungen: Var Energi ASA Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Var Energi ASA Registered veröffentlicht voraussichtlich am 21.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,210 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Var Energi ASA Registered noch 0,830 NOK je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 3,75 Milliarden USD für Var Energi ASA Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 18,83 Milliarden NOK erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,639 USD im Vergleich zu 2,99 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 12,63 Milliarden USD, gegenüber 82,72 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at