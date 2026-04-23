Erste Schätzungen: Varex Imaging gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Varex Imaging wird voraussichtlich am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen, dass Varex Imaging für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,202 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 216,9 Millionen USD gegenüber 212,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,850 USD, gegenüber -1,700 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 872,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 844,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at