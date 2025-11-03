Varex Imaging Aktie
WKN DE: A2DKK2 / ISIN: US92214X1063
|
03.11.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Varex Imaging informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Varex Imaging lädt voraussichtlich am 18.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,190 USD gegenüber -1,220 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Varex Imaging nach den Prognosen von 5 Analysten 219,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 205,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,683 USD, gegenüber -1,170 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 835,0 Millionen USD im Vergleich zu 811,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
