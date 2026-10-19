Varonis Systems Aktie
WKN DE: A1XELT / ISIN: US9222801022
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Varonis Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Varonis Systems präsentiert in der voraussichtlich am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
22 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,025 USD gegenüber -0,260 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Varonis Systems nach den Prognosen von 20 Analysten 186,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 161,6 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 22 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,149 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,130 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 737,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 622,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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