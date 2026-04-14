Erste Schätzungen: Varonis Systems stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Varonis Systems lässt sich voraussichtlich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Varonis Systems die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 21 Analysten von einem Verlust von -0,053 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten ein Plus von 21,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 165,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 136,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,083 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,130 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 726,2 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 622,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at