Erste Schätzungen: Varonis Systems stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Varonis Systems wird voraussichtlich am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 23 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,008 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Varonis Systems noch -0,320 USD je Aktie verloren.

21 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 176,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 152,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,119 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,130 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 22 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 734,4 Millionen USD, gegenüber 622,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at