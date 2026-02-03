Erste Schätzungen: VBG Group (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

VBG Group (B) präsentiert voraussichtlich am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass VBG Group (B) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,23 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,49 SEK je Aktie gewesen.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,34 Milliarden SEK – ein Plus von 5,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VBG Group (B) 1,28 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 17,92 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 23,52 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 5,43 Milliarden SEK, gegenüber 5,58 Milliarden SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at