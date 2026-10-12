Erste Schätzungen: VBG Group (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

VBG Group (B) wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,09 SEK aus. Im letzten Jahr hatte VBG Group (B) einen Gewinn von 3,87 SEK je Aktie eingefahren.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,37 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei VBG Group (B) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,44 Milliarden SEK aus.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,75 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 16,88 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,72 Milliarden SEK, gegenüber 5,39 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at