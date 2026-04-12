Erste Schätzungen: VBG Group (B) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

VBG Group (B) veröffentlicht voraussichtlich am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 5,18 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,10 Prozent erhöht. Damals waren 4,58 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 1,39 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 3,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,35 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 19,75 SEK im Vergleich zu 16,88 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 5,54 Milliarden SEK, gegenüber 5,39 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at