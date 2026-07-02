VBG Group AB Aktie
WKN: 908606 / ISIN: SE0000115107
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02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: VBG Group (B) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
VBG Group (B) wird voraussichtlich am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,23 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,00 SEK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 5,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,44 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,36 Milliarden SEK umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 18,79 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 16,88 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,69 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,39 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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