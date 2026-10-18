Vectrus Aktie
WKN DE: A12BGS / ISIN: US92242T1016
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Vectrus legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Vectrus präsentiert voraussichtlich am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,49 USD aus. Im letzten Jahr hatte Vectrus einen Gewinn von 0,770 USD je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Vectrus in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,22 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,23 USD je Aktie, gegenüber 2,45 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 4,98 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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