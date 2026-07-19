Erste Schätzungen: Vectrus stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vectrus wird voraussichtlich am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,44 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Vectrus im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,21 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 12,03 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,09 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 4,93 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,48 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at