Erste Schätzungen: Vectrus zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Vectrus präsentiert voraussichtlich am 23.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,34 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Vectrus 0,780 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 4,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,21 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Milliarden USD umgesetzt.
Die Schätzungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,02 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,08 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 4,47 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 4,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
