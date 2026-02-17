Erste Schätzungen: Veeva Systems A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Veeva Systems A wird voraussichtlich am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 27 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,93 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Veeva Systems A nach den Prognosen von 24 Analysten 810,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 720,9 Millionen USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 28 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,94 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 4,32 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,17 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 2,75 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

