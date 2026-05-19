Erste Schätzungen: Veeva Systems A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Veeva Systems A gibt voraussichtlich am 03.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 26 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,14 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Veeva Systems A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,37 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 23 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,00 Prozent auf 857,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 759,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 27 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,86 USD, gegenüber 5,44 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 26 Analysten im Durchschnitt 3,60 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,20 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at