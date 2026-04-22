Veidekke ASA Aktie
WKN: 874286 / ISIN: NO0005806802
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Veidekke ASA präsentiert Quartalsergebnisse
Veidekke ASA wird voraussichtlich am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,027 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Veidekke ASA noch ein Verlust pro Aktie von -0,200 NOK in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 9,04 Milliarden NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,17 Milliarden NOK aus.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,59 NOK, gegenüber 11,50 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 45,77 Milliarden NOK im Vergleich zu 43,14 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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