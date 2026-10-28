Erste Schätzungen: Veidekke ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Veidekke ASA wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,40 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Veidekke ASA ein EPS von 4,00 NOK je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 11,47 Milliarden NOK – das würde einem Zuwachs von 7,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,66 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,51 NOK, gegenüber 11,50 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 46,57 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 43,14 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at