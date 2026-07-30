Erste Schätzungen: Veidekke ASA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Veidekke ASA lädt voraussichtlich am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

5 Analysten schätzen, dass Veidekke ASA für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,10 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,90 NOK je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,33 Milliarden NOK. Dementsprechend gehen die Experten bei Veidekke ASA für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 12,03 Milliarden NOK aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 11,75 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 11,50 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 46,12 Milliarden NOK, gegenüber 43,14 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at