28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Veidekke ASA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Veidekke ASA wird sich voraussichtlich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,48 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,20 NOK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 12,17 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,49 Milliarden NOK umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,22 NOK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 9,30 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 43,20 Milliarden NOK, gegenüber 41,40 Milliarden NOK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

