Erste Schätzungen: Velocity Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Velocity Financial lädt voraussichtlich am 09.03.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2022 endete.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,286 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 1,38 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,290 USD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 27,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 18,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,26 USD im Vergleich zu 0,980 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 97,3 Millionen USD, gegenüber 84,5 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at