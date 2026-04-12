Erste Schätzungen: Ventas gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ventas gibt voraussichtlich am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,123 USD. Dies würde einem Zuwachs von 23,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ventas 0,100 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 16,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,58 Milliarden USD gegenüber 1,36 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,763 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,540 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 6,56 Milliarden USD, gegenüber 5,84 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at