Erste Schätzungen: Ventas legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ventas wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,101 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,50 Milliarden USD – ein Plus von 16,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ventas 1,29 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,485 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 5,75 Milliarden USD, gegenüber 4,95 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at