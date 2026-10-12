Ventas Aktie

Ventas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878380 / ISIN: US92276F1003

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ventas öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ventas lässt sich voraussichtlich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ventas die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,162 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 19,11 Prozent auf 1,77 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Ventas noch 1,49 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,590 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,540 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,95 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,84 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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