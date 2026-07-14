Erste Schätzungen: Ventas präsentiert Quartalsergebnisse

Ventas lädt voraussichtlich am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,142 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ventas 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 18,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,42 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,68 Milliarden USD aus.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,624 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,540 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,81 Milliarden USD, gegenüber 5,84 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at