Erste Schätzungen: Venture Global A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Venture Global A stellt voraussichtlich am 02.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,356 USD. Das entspräche einer Verringerung von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,360 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 192,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,46 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,52 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,836 USD im Vergleich zu 0,610 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 13,65 Milliarden USD, gegenüber 4,97 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at