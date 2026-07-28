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Venture Globa a Aktie

Venture Globa a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40ZNX / ISIN: US92333F1012

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Venture Global A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Venture Global A präsentiert in der voraussichtlich am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Gewinn von 0,487 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Venture Global A nach den Prognosen von 9 Analysten 4,66 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 50,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,10 Milliarden USD umgesetzt worden.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,49 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,920 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 18,07 Milliarden USD, gegenüber 13,77 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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