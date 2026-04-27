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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Venture Global A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Venture Global A wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,123 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Venture Global A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,96 Milliarden USD im Vergleich zu 2,89 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,920 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 17,17 Milliarden USD, gegenüber 13,77 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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