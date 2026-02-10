Veracyte Aktie

Veracyte

WKN DE: A1W7EA / ISIN: US92337F1075

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Veracyte mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Veracyte wird voraussichtlich am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,409 USD aus. Im letzten Jahr hatte Veracyte einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 135,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 14,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,310 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 511,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 445,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

