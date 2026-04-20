Erste Schätzungen: Veracyte verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Veracyte stellt voraussichtlich am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,333 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Veracyte 0,090 USD je Aktie eingenommen.

Veracyte soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 130,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,66 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,820 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 575,6 Millionen USD, gegenüber 517,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at