Veracyte Aktie

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WKN DE: A1W7EA / ISIN: US92337F1075

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16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Veracyte zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Veracyte wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,428 USD aus. Im letzten Jahr hatte Veracyte einen Verlust von -0,010 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 144,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 11,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 130,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,83 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,820 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 587,2 Millionen USD, gegenüber 517,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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