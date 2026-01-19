Erste Schätzungen: Veralto legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Veralto wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,978 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Veralto noch 0,910 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 4,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,41 Milliarden USD gegenüber 1,35 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,84 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 3,34 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 5,51 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 5,19 Milliarden USD waren.

