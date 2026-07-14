Erste Schätzungen: Veralto präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Veralto wird voraussichtlich am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Veralto noch ein Gewinn pro Aktie von 0,890 USD in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,45 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,37 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,25 USD, gegenüber 3,76 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 5,87 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,50 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at