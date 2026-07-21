Verano Holdings Aktie
WKN DE: A42D34 / ISIN: US92339H2004
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Verano legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Verano öffnet voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Verano für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,150 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,350 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 209,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 280,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,371 USD aus. Im Vorjahr waren -4,960 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 841,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,15 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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