Verano Holdings Aktie

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WKN DE: A41SBL / ISIN: US92339H1014

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Verano vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Verano wird voraussichtlich am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,040 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 8 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 200,5 Millionen USD, was einem Umsatz von 301,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,071 USD im Vergleich zu -0,990 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 829,2 Millionen USD, gegenüber 1,15 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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