VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: VERBIO Vereinigte BioEnergie legt Quartalsergebnis vor

VERBIO Vereinigte BioEnergie wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass VERBIO Vereinigte BioEnergie im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,040 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,060 EUR je Aktie gewesen.

VERBIO Vereinigte BioEnergie soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 438,0 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 393,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,084 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,170 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,76 Milliarden EUR, gegenüber 1,58 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

13.01.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
13.11.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
26.09.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
29.07.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 25,30 0,08% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

