VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: VERBIO Vereinigte BioEnergie legt Quartalsergebnis vor
VERBIO Vereinigte BioEnergie wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst schätzt, dass VERBIO Vereinigte BioEnergie im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,040 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,060 EUR je Aktie gewesen.
VERBIO Vereinigte BioEnergie soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 438,0 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 393,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,084 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,170 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,76 Milliarden EUR, gegenüber 1,58 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
